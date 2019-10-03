В суде огласили обвинения в адрес экс-замакима Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В суде огласили обвинения в адрес экс-замакима Атырауской области Нурсауле Сайлауовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауском городском суде №2 началось рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются бывший заместитель акима области Нурсауле Сайлауова и группа чиновников из департамента образования. Суд огласил обвинения в адрес бывшего заместителя акима области. Нурсауле Сайлауова обвиняется по п.2 ч.3 ст. 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества с использованием служебного положения), п. 3 ч.4 ст.362 (Превышение власти или должностных полномочий), п.1 ч.3 ст.366 (Получение взятки путем вымогательства) УК РК.

Напомним, в Атырау начался громкий судебный процесс. Атырауский городской суд №2 приступил к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого являются бывший заместитель акима области Нурсауле Сайлауова, экс-руководитель областного управления образования Каиргали Кенжегалиев и его заместитель Роза Кабдулова, главный бухгалтер школы-интерната для одаренных детей при Малой академии искусств Назымгуль Мажитова. Кроме них, на скамье подсудимых еще четверо работников сферы образования.