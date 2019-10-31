В Суде МФЦА наградили победителей студенческого юридического конкурса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Суде Международного финансового центра «Астана» и Международном арбитражном центре наградили победителей юридического конкурса Moot Court, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Moot Court – известный юридический конкурс, проводящийся среди студентов в виде судебной игры. В ходе подготовки к конкурсу студенты должны проанализировать предоставленную им на английском языке юридическую проблему и защитить позицию истца или ответчика. Они готовят письменные документы, выступают перед опытными судьями. Сегодня студентов оценивало жюри в составе судей Суда МФЦА – Робина Джейкоба и Стивена Ричардса.





«Игровой судебный процесс студентов в Англии и Уэльсе проводится в течение веков. Насколько это трудно для будущих специалистов-правоведов, настолько оно дает им большой опыт. Они делятся на 2 стороны и, по придуманному делу, перед опытными судьями, проводят настоящий судебный процесс. Сегодня будут «судиться» студент и банк, выдавший ему кредит. То есть, мы будем рассматривать апелляционную жалобу студента против банка», – пояснил судья МФЦА Стивен Ричардс.

В этом году в конкурсе приняли участие студенческие команды 5 университетов Казахстана. В результате, в финал вышли студенты КазГЮУ им.М.Нарикбаева и КИМЭП.

«Мы в Суде МФЦА и Международном арбитражном центре хотим обеспечить казахстанских юристов и будущих правоведов самыми передовыми международными навыками. Сегодняшний судебный процесс подводит итог нашей работе. По нашей учебной программе с 2018 года обучились более 500 человек. В 2019 году в Нур-Султане и Алматы мы бесплатно обучили более 300 человек. Тренинги и мастер-классы проводили наши судьи, а также ведущие академики и юристы практики Кембриджского университета, Лондонского университетского колледжа и Центра эффективного решения споров. Эти специалисты читали лекции в КазГЮУ, ЕНУ и Верховном суде. В следующем году учебные программы будут продолжены», – сказал регистратор и руководитель аппарата Суда МФЦА и Международного арбитражного центра Кристофер Кэмпбелл-Холт на открытии финального состязания.

По итогам игры победителями стала команда КИМЭП, выступавшая от имени студента-истца. Команда награждена специальным кубком «The AIFC Court & IAC Moot Final Winners Cup». Всем участникам игры предоставлена возможность пройти практику в Суде МФЦА и Международном арбитражном центре.

Отметим, что Суд МФЦА считается независимым органом, работающим на основе общего права Англии и Уэльса, а также по стандартам ведущих международных финансовых центров.

Суд МФЦА и Международный арбитражный центр официально открылись в июле 2019 года с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.