В СУАР Китая открылись школы, в Мьянме выявлены первые случаи заболевания коронавирусом

ПЕКИН – ТОКИО – СЕУЛ – МАНИЛА – НЕЙПЬИДО. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в материковом Китае 7 человек погибли от коронавируса, количество заразившихся увеличилось на 78 человек, еще 456 выздоровели, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из выявленных 78 новых случаев 74 являются завозными и только 4 приходится на передачу коронавируса внутри Китая. При этом на провинцию Хубэй, некогда эпицентр эпидемии, пришелся только один новый заболевший.

По состоянию на конец понедельника большинство новых ввозных случаев пришлись на Пекин – 31, провинцию Гуандун (Южный Китай) – 14 и Шанхай – 9.

Общее число «импортированных» в материковый Китай случаев заболевания коронавирусом достигло 427.

По данным ведомства, общее число инфицированных в материковом Китае достигло 81,1 тыс. человек, из них выздоровели 73,1 тыс., умерли 3 277.

На фоне роста ввозных случаев коронавируса все международные рейсы, прибывающие в Пекин с понедельника, перенаправляются в 12 международных аэропортов других крупных городов Китая.

Между тем в ряде китайских мегаполисов жизнь обычных людей постепенно возвращается в обычный режим. Так, со вторника в Шанхае принято решение о понижении максимального 1-го уровня реагирования на события, связанные с эпидемией, до 2-го уровня.

Город Шэньчжэнь признан мегаполисом с низким уровнем риска эпидемиологической угрозы.

В приграничном с Казахстаном Синьзцян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР с понедельника более 4,3 млн учеников вернулись к занятиям в школах и училищах. Первым уроком во всех учебных заведениях стал урок гигиены и профилактики вирусных заболеваний.

По состоянию на конец понедельника общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии достигло 1 849 (включая 712 человек на лайнере Diamond Princess). Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло 9 037 человек, увеличившись за минувшие сутки на 76 новых выявленных случаев, сообщает южнокорейский Центр контроля и профилактики заболеваний.

Из всех 76 новых подтвержденных случаев инфицирования 31 пришелся на город Тэгу.

В целом, 3,5 тыс. пациентов выписаны из больниц после выздоровления, умерли 120.

В Южной Корее в стране проведено более 348,5 тыс. анализов на коронавирус.

На Филиппинах число случаев заболевания коронавирусом возросло до 462, из них 33 - с летальным исходом, пишет SCMP. Манила планирует выделить около 5,3 млрд долларов из национального бюджета на борьбу с коронавирусом. Основная часть средств пойдет на поддержку малообеспеченных семей, а другая – на закуп тестов, средств индивидуальной защиты, а также переоборудование объектов во временные госпиталя.

В Мьянме подтверждены первые случаи заболевания коронавирусом, заявили медицинские власти. Оба инфицированных прибыли из-за рубежа. По данным на конец понедельника, обследованию на коронавирусную инфекцию в Мьянме подверглись 214 человек.