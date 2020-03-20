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В стране распространяют фейки о случаях смерти от коронавируса - Ералы Тугжанов

20 Марта 2020 10:38
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В стране распространяют фейки о случаях смерти от коронавируса - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопросы о слухах - о том, что в Казахстане якобы зарегистрированы случаи смерти от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как известно, коронавирусная инфекция распространилась в 160 странах мира. Сейчас в Казахстане зарегистрировано 49 случаев заболевания. Сейчас в стране распространяются различные фейки, даже говорят о летальных исходах. В республике никакие случаи смерти от коронавируса не зарегистрированы», - сказал Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.

По последним данным, в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - два случая.


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Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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