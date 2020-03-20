Новости
В стране распространяют фейки о случаях смерти от коронавируса - Ералы Тугжанов
20 Марта 2020 10:38
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопросы о слухах - о том, что в Казахстане якобы зарегистрированы случаи смерти от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеОколо 300 медицинских масок сшила и раздала швея из Туркестанской области Ералы Тугжанов - о борьбе с коронавирусом: Правительство работает в круглосуточном режиме В России начали испытания вакцины против COVID-19
«Как известно, коронавирусная инфекция распространилась в 160 странах мира. Сейчас в Казахстане зарегистрировано 49 случаев заболевания. Сейчас в стране распространяются различные фейки, даже говорят о летальных исходах. В республике никакие случаи смерти от коронавируса не зарегистрированы», - сказал Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.
По последним данным, в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - два случая.
Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько человек покинули Алматы за сутки
- Помощь бизнеса: рестораторы столицы доставят горячее питание на блок-посты и в больницы
- Около 300 медицинских масок сшила и раздала швея из Туркестанской области
- Ералы Тугжанов - о борьбе с коронавирусом: Правительство работает в круглосуточном режиме
- Как будет обеспечиваться водой столица, рассказали в Правительстве
- В России начали испытания вакцины против COVID-19
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047