В стране ожидается большое количество политических реформ - Даурен Бабамуратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов прокомментировал Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даурен Бабамуратов оценил нынешнее Послание как большое политическое событие.

«Послание очень обширное, широкое. Большое количество политических реформ ожидает наша страна. Послание отвечает всем запросам общества. Послание охватило все вопросы, которые на сегодня актуальны и обсуждаются в обществе. Нам с вами необходимо претворять в жизнь Послание. Понятно, что большая роль отводится законодательному блоку - Парламенту. Мы думаем, что обсуждения в обществе будут. Мы будем обсуждать Послание в дальнейшем. Послание всеобъемлющее», - сказал во время заседания АНК города Нур-Султана по обсуждению основных положений Послания Президента.

Руководитель управления напомнил слова Президента о том, что в ближайшее время в стране ожидаются внесение изменений в более чем 30 статей Конституции.

«Когда политическая модернизация полностью произойдет, думаю, что наш независимый Казахстан будет готов к новому рывку развития. Это очень важный первичный документ», - считает руководитель управления внутренней политики столицы.

Спикер также отметил, что текущий год в Казахстане объявлен Годом детей. По его словам, и в этом направлении будет проводиться соответствующая работа.

С полным текстом Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 16 марта 2022 года можно ознакомиться по ссылке .