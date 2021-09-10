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    17:20, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В стране открыто более 3 тысяч уголков переписи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 1,4 млн респондентов прошли перепись на настоящий момент, в стране открыто более 3 тысяч уголков переписи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

    По состоянию на 13:00 часов 10 сентября онлайн перепись прошли 1 421 092 респондентов. На самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 1216369 человек, авторизовавшись на портале Еgov – 147702, еще 57021 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

    По итогам 9 дней в лидеры выбился город Алматы. Здесь 153163 жителей получили уведомления о прохождении. Немногим меньше в Нур-Султане - 132153. Замыкает тройку лидеров Алматинская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 129771 человек.

    Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 26817 и 19129 человек соответственно.

    Для удобства граждан организованы уголки переписи в Департаментах статистики, Центрах обслуживания населения, филиалах Казпочты и крупных торгово-развлекательных центрах. Здесь респондентам помогают консультанты. Сейчас по стране работает 3155 уголков переписи. Планируется дополнительно открыть еще.

    С целью ознакомления с работой уголков переписи в столице, их посетил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов. Один из них расположился в ЦОН-е Алматинского района. Здесь консультанты помогают жителям пройти перепись в онлайн режиме. Такие же уголки функционируют в одном из филиалов «Казпочты». У жителей есть возможность посетить подобный уголок и в одном из крупных ТРЦ столицы «Хан Шатыр». Всего же по городу Нур-Султан открыто 9 точек.

    Перепись онлайн можно пройти до 15 октября. Для ответов на вопросы переписи предусмотрено несколько способов. Действует специализированный сайт sanaq.gov.kz. Можно пройти авторизацию через портал E-Gov, а также используя приложение Aitu.

    Количество уголков переписи по стране на 10 сентября:

    Нур-Султан – 9

    Алматы – 145

    Шымкент – 155

    Костанайская область – 21

    Акмолинская область – 258

    Атырауская область – 81

    Мангистауская область – 31

    Павлодарская область – 253

    Жамбылская область – 82

    Актюбинская область – 172

    Туркестанская область – 485

    Алматинская область – 312

    Западно-Казахстанская область – 206

    Северо-Казахстанская область – 155

    Восточно-Казахстанская область – 353

    Кызылординская область – 325

    Карагандинская область – 112


    Теги:
    Правительство РК Закон и право Перепись населения Общество
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