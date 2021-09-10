НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свыше 1,4 млн респондентов прошли перепись на настоящий момент, в стране открыто более 3 тысяч уголков переписи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

По состоянию на 13:00 часов 10 сентября онлайн перепись прошли 1 421 092 респондентов. На самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 1216369 человек, авторизовавшись на портале Еgov – 147702, еще 57021 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

По итогам 9 дней в лидеры выбился город Алматы. Здесь 153163 жителей получили уведомления о прохождении. Немногим меньше в Нур-Султане - 132153. Замыкает тройку лидеров Алматинская область. Здесь на вопросы переписи населения ответили 129771 человек.

Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 26817 и 19129 человек соответственно.

Для удобства граждан организованы уголки переписи в Департаментах статистики, Центрах обслуживания населения, филиалах Казпочты и крупных торгово-развлекательных центрах. Здесь респондентам помогают консультанты. Сейчас по стране работает 3155 уголков переписи. Планируется дополнительно открыть еще.

С целью ознакомления с работой уголков переписи в столице, их посетил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов. Один из них расположился в ЦОН-е Алматинского района. Здесь консультанты помогают жителям пройти перепись в онлайн режиме. Такие же уголки функционируют в одном из филиалов «Казпочты». У жителей есть возможность посетить подобный уголок и в одном из крупных ТРЦ столицы «Хан Шатыр». Всего же по городу Нур-Султан открыто 9 точек.

Перепись онлайн можно пройти до 15 октября. Для ответов на вопросы переписи предусмотрено несколько способов. Действует специализированный сайт sanaq.gov.kz. Можно пройти авторизацию через портал E-Gov, а также используя приложение Aitu.

Количество уголков переписи по стране на 10 сентября:

Нур-Султан – 9

Алматы – 145

Шымкент – 155

Костанайская область – 21

Акмолинская область – 258

Атырауская область – 81

Мангистауская область – 31

Павлодарская область – 253

Жамбылская область – 82

Актюбинская область – 172

Туркестанская область – 485

Алматинская область – 312

Западно-Казахстанская область – 206

Северо-Казахстанская область – 155

Восточно-Казахстанская область – 353

Кызылординская область – 325

Карагандинская область – 112