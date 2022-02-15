В стране начинаются демократические преобразования - Алексей Джейранов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обращение Президента на расширенном заседании Правительства РК заслуживает особой поддержки населения. И здесь главное - исполнение на местах. Так считает директор ОО «Каменка и Д» Сандыктауского района Алексей Джейранов. Своим мнением предприниматель поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Обращение Президента на расширенном заседании заслуживает особой поддержки. Все делается совершенно правильно, главное - чтобы на местах все это доходило до людей и чтобы все это исполнялось. Наша поддержка в этом смысле будет 100%. Мы будем рядом с Президентом во всех вопросах. То, что начато у нас сейчас, можно назвать революционным. По мнению людей, та политика, которую сейчас ведет наш Президент, заслуживает очень многого. Люди воспряли духом. Они стали смотреть на вещи совсем по-другому», - поделился с «Казинформом» А. Джейранов.

По словам спикера, в стране начинаются демократические преобразования, которые необходимо всецело поддержать.

«Здесь не может быть позиции страуса – не надо засовывать голову в песок. Это наше государство и наш народ. И мы должны поддержать нашего Президента, потому что это правильная политика. Можно говорить много красивых слов, но главное – чтобы люди поняли, что есть ряд направлений, по которым нужно поддерживать Президента», - отметил А. Джейранов.

По словам предпринимателя, разговаривая с коллективом, он заметил воодушевление людей тем, что на них будет обращено внимание власти.

«Все мы платим налоги в бюджет, но куда уходили эти деньги раньше? Почему у людей маленькие зарплаты? Разве на них можно жить при таких ценах? Надо действительно дать людям достойную зарплату, создавать рабочие места, условия труда, а цены не вырастут, если не будет спроса. А когда мы ничего не производим, а только завозим, конечно, и цены будут расти. А ведь у нас очень богатая страна», - добавил спикер.

Как отметил А. Джейранов, демократические преобразования давно назрели в стране.

«Считаю, что ворованные деньги должны быть возвращены из-за границы своему народу. То же самое и касательно утильсбора. В каком еще государстве им занимается частная компания?» - отметил предприниматель.

Как считает А. Джейранов, все вопросы, которые поднял Президент, актуальны, но их решение нужно довести до конца.







