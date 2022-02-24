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В стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта - Алихан Смаилов

24 Февраля 2022 14:44
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В стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов объяснил необходимость обязательного технического осмотра транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с пунктом 1 статьи 88 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении», участвующие в дорожном движении на территории Республики Казахстан и зарегистрированные в уполномоченном органе механические транспортные средства и прицепы к ним подлежат обязательному техническому осмотру, за исключением транспортных средств категории M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Также, согласно пункту 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении», Министерство индустрии и инфраструктурного развития осуществляет государственный контроль за соблюдением порядка организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним операторами технического осмотра.

«Основной целью проведения обязательного технического осмотра является обеспечение безопасности движения транспортных средств. По информации Министерства внутренних дел за трехлетний период (2019 – 2021 годы) в стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта. Так, за управление автомобилями, не отвечающими требованиям безопасности, в том числе при наличии неисправностей, к административной ответственности привлечены в 2019 году 100,7 тысячи, в 2020 году – 120,5 тысячи и в 2021 году – 170,2 тысячи водителей», - отметил Премьер.

«Выявлено 508 фактов эксплуатации автомобилей с неисправностями тормозной системы, рулевого управления и тягово-сцепных устройств (2019 год – 224, 2020 год – 134, 2021 год – 150), 33,1 тысячи фактов управления транспортными средствами, переоборудованными без соответствующего разрешения (2019 год – 11155, 2020 год – 9363, 2021 год – 12653)», - добавил А. Смаилов.

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#Транспорт   #Безопасность   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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