В стране идет системная работа по совершенствованию бизнес-климата – Рустам Журсунов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Налоговое правоотношение - одно из самых сложных и чувствительных, в том числе для бизнеса. Наша задача – сделать как можно проще Налоговый кодекс. Такое мнение на экспертном обсуждении «Новый Президентский пакет политических реформ» выразил Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бизнес регулирование идет последовательно, поступательно. Идет системная работа по совершенствованию бизнес-климата. На открытии осенней сессии в прошлом году,1 сентября, Глава государства по традиции акцентировал свое внимание на совершенствовании государственного регулирования бизнес-среды. Эта работа продолжается. Если вернуться к истории, сразу вспоминаем Указ Елбасы по кардинальным мерам по совершенствованию бизнес-среды. Была проделана большая работа. В первую очередь, был принят предпринимательский кодекс, закон о разрешении уведомлений», - отметил Рустам Журсунов.

По его словам, до принятия этого закона действовали 1115 лицензий, разрешений по стране. По итогам этой работы 73 % было сокращено. Сейчас осталось порядка 260 осталось.

«В свое время мы начали считать: какое количество требований у нас к бизнесу. Мы потратили на эту работу почти год. Остановились на цифре 30 540. Даже при нашем аппарате посчитать все требования к бизнесу невозможно. Сократили на 50%, оставили 13 тысяч, сделали проверочные листы. Анализируя свою работу, хотелось понять, почему у нас действительно кардинальных изменений не происходит? В 2015 году к административным штрафам привлекли 215 тысяч бизнесменов. В 2019 году эта цифра выросла до 503 тысяч. Если взять статистику, у нас всего 1 млн 300 предпринимателей. Получается, каждый второй – правонарушитель. Но это, по сути, неправильно. Невозможно знать все требования», - считает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

По его мнению, необходимо понять, каковы базовые условия, принципы к регулированию предпринимательской деятельности.

«Ведь, не секрет, что предпринимательство требует свободы. Надо минимизировать любые контакты, где это возможно. Тогда будет новая экономическая политика. Поэтому Глава государства акцентировал внимание на том, что данные взаимосвязи должны быть в случае возникновения рисков для жизни и здоровья людей, экологии, возможно, нравственности, национальной безопасности. Все остальное должно быть регулировано с чистого листа. Именно поэтому 31 декабря Президент подписал соответствующий указ, в котором вводится такое понятие, как регуляторная гильотина. Все госорганы до 1 января 2024 года должны будут пройти экзамен и защитить все свои требования. Если они не пройдут экзамен, то с 1 января 2024 года за эти требования не будут привлекаться к административной ответственности. Это подстегнет все госорганы провести ревизию на соответствие базовым требованиям», - пояснил Рустам Журсунов.

Он отметил, что предложена инициатива о создании реестра обязательных требований, в котором будут отражаться те требования, которые прошли экспертизу и которые работают. А также те, которые не прошли экспертизу.

«Если зайти в эту базу, будут понятны требования на осуществление деятельности. Логика очень простая. Мы взяли наилучшую современную практику. У нас есть все основания, чтобы успешно реализовать все реформы. Второй тезис, который отметил Глава государства, - ревизия налогового кодекса. Понятно, что налоговое правоотношение является одним из самых сложных и чувствительных, в том числе и для бизнеса. Налоги – сложный вопрос. Есть разные мнения. Наша задача – сделать как можно проще», - отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей.