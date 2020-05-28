В стране действуют около 1,1 миллиона индивидуальных предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наибольший годовой спад количества действующих ИП пришёлся на торговлю, транспортно-логистический сектор и сферу риэлторской деятельности и прочих операций с недвижимостью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

К концу апреля 2020 года в стране было зарегистрировано чуть менее 1,2 млн индивидуальных предпринимателей (ИП) — на 3,3% меньше, чем в прошлом году. Из них действующих — 1,1 млн ИП, на 0,6% меньше, чем в апреле 2019 года.

Среди действующих к личному предпринимательству относилось более 93%, или 984,5 тысячи ИП, — на 0,8% меньше, чем в апреле 2019 года. Количество ИП в виде совместного предпринимательства составило 70,5 тыс. — на 1,1% больше, чем годом ранее.

Самое заметное сокращение количества действующих ИП в сравнении с прошлым годом ожидаемо зафиксировано в сферах транспорта и складирования (на 7,7%) и торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов (на 7,9%). Именно эти сферы сильнее всего пострадали во время карантина и ЧП. Кроме того, на 6,6% сократилось количество ИП в сегменте операций с недвижимостью.

В целом более половины всех действующих индивидуальных предпринимателей работают в попавшей под удар сфере торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов (349,8 тысячи единиц), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (237,3 тысячи единиц).

В региональном разрезе самое большое количество действующих ИП находится в Туркестанской области: 132,7 тысячи единиц. Следом идут город Алматы (118 тысяч единиц) и Алматинская область (109,2 тысячи единиц).

Наиболее заметное годовое сокращение количества действующих ИП наблюдалось в ВКО (минус 9,3% к апрелю 2019-го) и Костанайской области (минус 6,1%).