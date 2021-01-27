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    11:02, 27 Январь 2021 | GMT +6

    В странах СНГ установлено свыше 223 похищенных в Казахстане автомашин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2005 года в странах СНГ установлено свыше 223 похищенных в Казахстане автомашин. Об этом сообщи министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, за период действия Соглашения с 2005 года в странах СНГ установлено свыше 223 похищенных в Казахстане автомашин, из них только 30% (66 ед.) возвращены в страну», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Министр добавил, что в то же время динамика краж и угонов автотранспорта за последние годы (5 лет) имеет устойчивую тенденцию к снижению: с 3 тыс. 900 (в 2016 году) до 2 тыс. 100 (в 2020 году). Снижение на 46%.

    Отметим, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года».



    Теги:
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