НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2005 года в странах СНГ установлено свыше 223 похищенных в Казахстане автомашин. Об этом сообщи министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, за период действия Соглашения с 2005 года в странах СНГ установлено свыше 223 похищенных в Казахстане автомашин, из них только 30% (66 ед.) возвращены в страну», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр добавил, что в то же время динамика краж и угонов автотранспорта за последние годы (5 лет) имеет устойчивую тенденцию к снижению: с 3 тыс. 900 (в 2016 году) до 2 тыс. 100 (в 2020 году). Снижение на 46%.

Отметим, сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года».



