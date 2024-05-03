Страны ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени

2 мая вступило в силу Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза, подписанное 8 июня 2023 года на заседании Евразийского межправительственного совета, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕАЭС.

Теперь национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской «пятёрки» признаются автоматически (без проведения национальных процедур признания) для осуществления трудовой деятельности в другом государстве Союза, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки или льготы за ученую степень.