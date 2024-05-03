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    22:00, 02 Май 2024 | GMT +6

    Страны ЕАЭС начали взаимно признавать ученые степени

    ученые
    Фото: pixabay.com

    2 мая вступило в силу Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах Евразийского экономического союза, подписанное 8 июня 2023 года на заседании Евразийского межправительственного совета, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЕАЭС.

    Теперь национальные документы об ученой степени граждан стран евразийской «пятёрки» признаются автоматически (без проведения национальных процедур признания) для осуществления трудовой деятельности в другом государстве Союза, за исключением случаев, когда обладатели таких документов претендуют на установленные в государстве трудоустройства надбавки или льготы за ученую степень.

    - Соглашение направлено на повышение мобильности высококвалифицированных специалистов и будет способствовать развитию свободы перемещения трудовых ресурсов, – отметил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов.

    Теги:
    Ученые ЕАЭС Мировые новости Бахыт Султанов
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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