В стороне не останусь — лейтенант в запасе Максат Ерсаинов о призыве военнообязанных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оператор регионального офиса мобильной связи в Усть-Каменогорске, лейтенант в запасе Максат Ерсаинов выразил свое мнение касательно Указа Главы государства «О призыве военнообязанных на специальные сборы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что если призыв на специальные сборы необходим, то нужно откликнуться. Сейчас среди мужчин много тех, кто сидит, к примеру, в офицерском запасе. Лично сам являюсь лейтенантом в запасе. Соответственно, если меня призовут, то в любом случае я откликнусь и в стороне не останусь. Я готов к призыву и думаю, что остальная молодежь тоже должна проявить свою готовность», - рассказал 23-летний Максат Ерсаинов.

Он также выразил свое мнение касательно того, какую возможность может дать призыв.

«Есть такие же ребята, как я, которые в запасе сидят, при этом они на данный момент заполняют заявку на выплату в 42 500 тенге. Посредством призыва государство предоставляет возможность устроиться на работу и получать полноценную заработную плату. Думаю, что польза будет не только для государства, но и для самого человека. Согласитесь, ведь, к примеру, лучше же получать нормальную зарплату, соответствующую офицерской, чем сидеть дома весь день и ждать чего-то. Каждый человек должен быть заинтересован в этом. Много молодых парней, которые сидят без работы. При этом они будут приносить пользу государству», - считает молодой человек.

«Это обязанность каждого. Каждый мужчина должен отдать долг Родине, а не прятаться. Не нужно убегать и при этом делать справки о том, что ты негодный», - подчеркнул М. Ерсаинов.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О призыве военнообязанных на специальные сборы».

Ранее министр обороны РК Нурлан Ермекбаев сообщил, что военнообязанные будут проходить специальные сборы по месту жительства.