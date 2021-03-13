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    15:21, 13 Март 2021 | GMT +6

    В столкновении легкового авто с грузовиком погибли два человека в Актюбинской области

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    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На автодороге «Самара-Шымкент» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    12 марта водитель автомашины «Pontiac-Viva» в районе поселка Калыбай на скользком участке дороги, не учитывая дорожные метеорологические условия, не справившись с рулевым управлением допустил занос транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с большегрузной автомашины «DAF» стоящей в попутном направлении.

    В результате ДТП 58-летний водитель и 58-летняя женщина, пассажир автомашины «Pontiac» скончались на месте происшествия.

    По словам начальника ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова, о сновными причинами ДТП на дорогах является самонадеянность водителей. Водители, зачастую зная правила дорожного движения игнорируют их, превышают установленную скорость движения, не соблюдают интервал движения. Все это приводит к печальным последствиям.

    С начала года на дорогах области произошло 96 ДТП, где 12 погибло и 135 человек получили различные телесные повреждения.



    Теги:
    МВД РК ДТП Видео Правоохранительные органы Актюбинская область
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