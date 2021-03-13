В столкновении легкового авто с грузовиком погибли два человека в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На автодороге «Самара-Шымкент» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

12 марта водитель автомашины «Pontiac-Viva» в районе поселка Калыбай на скользком участке дороги, не учитывая дорожные метеорологические условия, не справившись с рулевым управлением допустил занос транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с большегрузной автомашины «DAF» стоящей в попутном направлении.

В результате ДТП 58-летний водитель и 58-летняя женщина, пассажир автомашины «Pontiac» скончались на месте происшествия.

По словам начальника ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова, о сновными причинами ДТП на дорогах является самонадеянность водителей. Водители, зачастую зная правила дорожного движения игнорируют их, превышают установленную скорость движения, не соблюдают интервал движения. Все это приводит к печальным последствиям.

С начала года на дорогах области произошло 96 ДТП, где 12 погибло и 135 человек получили различные телесные повреждения.



