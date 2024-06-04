В столице закроют на ремонт участок переулка Ташенова

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по переулку Ж.Ташенова на участке от ул. Ж.Ташенова до ул. А.Бараева, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С 4 по 7 июня этот участок будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.