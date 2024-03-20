По итогам 2023 года в Астане зарегистрировано около 450 тысяч человек с болезнями органов дыхания, в том числе с первичной заболеваемостью более 390 тысяч человек. По мнению заместителя руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны Айнур Тулеуовы, это может быть вызвано электронными сигаретами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе брифинга эксперты подчеркнули, что вейпинг, как и курение обычных сигарет, вреден не только для самих курильщиков, но и для окружающих.

— Ученые выяснили, что при нахождении рядом с тем, кто курит электронную сигарету, в течение 30 минут, в клетках некурящего человека повышается окислительный стресс. Он возникает, когда в организме происходит дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Со временем такой дисбаланс может сыграть значительную роль в развитии сердечно-сосудистых, легочных и неврологических заболеваний, а также онкологии, — сообщили во время брифинга в СЦК.

По словам Айнур Тулеовой, последние десятилетия широко распространился среди молодежи новый никотинсодержащий продукт — насвай, являющийся слабым наркотическим веществом. Поскольку основным действующим веществом насвая является табак, развивается та же никотиновая зависимость.

— Также этот вид некурительного табачного изделия содержит в себе такие компоненты, как табачная пыль, щелочь, зола растений, растительное масло, куриный или верблюжий помет, марихуану и другие ингредиенты. Поскольку главный ингредиент состава насвая — табак, вещество оказывает разрушительное воздействие на организм. Однако если от сигарет сильнее страдают легкие, то после употребления насвая основной удар приходится на желудочно-кишечный тракт и слизистую рта. Всего одна доза смеси содержит столько же табака, сколько сразу несколько сигарет, поэтому насвай и оказывает более сокрушительное действие на человеческий организм, — добавила спикер.

Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», запрещается ввоз, производство, продажа и распространение некурительных и имитирующих табачных изделий.

Как напомнил первый заместитель начальника департамента полиции города Астаны Эльдар Данияров, при выявлении фактов продажи или распространения имитирующих табачных изделий в неустановленных местах возбуждается административное производство по факту продажи табачных изделий. Туда относятся изделия с нагреваемым табаком для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них. Данное деяние влечет штраф на физических лиц до 30, на субъектов малого предпринимательства — до 50, на субъектов среднего предпринимательства — до 80, на субъектов крупного предпринимательства — от 100 месячных расчетных показателей.

Э. Данияров уточнил, что за нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, электронных систем потребления и жидкостей для них, по ст. 441 КоАП РК было составлено с начала года 355 протоколов.