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В столицу Казахстана прибыл гуманитарный груз из ОАЭ

Автор:  
Серик Сабеков
6 Апреля 2020, 20:49
В столицу Казахстана прибыл гуманитарный груз из ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столицу Казахстана из Объединённых Арабских Эмиратов прибыл медицинский гуманитарный груз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самолет с таким столь необходимым на сегодня грузом встречали Чрезвычайный и Полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мохаммад Ахмад Султан Эсса Альджабер, представители Министерства иностранных дел Казахстана.

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«Учитывая теплые отношения между нашими странами и лидерами двух стран, а также в рамках совместных усилий по борьбе с коронавирусом, как вы видите, прибыл самолет из Абу-Даби, на борту которого около 13 тонн средств защиты», - сказал в интервью журналистам Мохаммад Ахмад Султан Эсса Альджабер.

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Дипломат добавил, что сегодня от коронавируса страдают во всем мире.

«С помощью Всевышнего мы преодолеем эти трудности. А сейчас мы должны соблюдать правила, которые ввело Правительство и сидеть дома», - подчеркнул Посол.

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В свою очередь директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Ержан Мукаш выразил благодарность арабской стороне за такой жест доброй воли.

«Как вы видите, мы сейчас получаем гуманитарный груз из Объединенных Арабских Эмиратов. Это знак доброй воли в ответ на наш запрос. Это груз в 13 тонн, который состоит из медицинских масок, бахил и других средств защиты. Сейчас весь мир страдает от коронавируса и все друг другу помогают. На прошлой неделе была помощь из Турции, из Китая, Кореи, Японии, из европейских стран», - сообщил он.

По словам Ержан Мукаша, именно в такой сложный период познаются настоящие друзья. «К нам тоже обращаются за помощью, например, из Афганистана был запрос, из Ирана», - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

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При приеме гуманитарного груза соблюдаются все меры безопасности, груз сразу же отправляют на обработку в специальный бокс. После он будет распределен между регионами и городами, где ощущается острая необходимость.

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