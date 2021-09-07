В столичных школах стартовали открытые уроки на тему «Достижение Независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре во всех школах страны к 30-летию Независимости Республики Казахстан проводятся классные часы и открытые уроки на тему «Тәуелсіздік жетістігі» («Достижение Независимости»). Проект, разъясняющий младшему поколению значение суверенных лет, стартовал сегодня в школах города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Главная цель мероприятия – донести до молодого поколения важность 30-летнего юбилея Независимости и заслуг Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого государства. В связи с этим физико-технический лицей №73 города также провел воспитательные часы на тему «Достижение Независимости». Особенностью проекта является то, что на открытые уроки приглашаются не только ученики и учителя, но и гости из числа граждан страны, внесших вклад в становление нашего государства и развитие региона.

«Этот год особенный для нашей страны. Исполняется 30 лет с момента обретения суверенитета. Но сколько бы лет ни прошло, мы не должны забывать о подвиге национальных деятелей и героев в нашей истории. Сегодня меня пригласили в физико-технический лицей №73 в качестве специального гостя на встречу со школьниками. Для меня большая честь встретиться с молодым поколением, почитать им лекции об истории нашей страны. Недавно побывала в нескольких регионах Казахстана, встречалась со школьниками, студентами. Такие воспитательные часы – это уникальный проект, который пробуждает в молодом поколении чувство патриотизма, прививает любовь к стране и возвышает ее дух. Дети проявляют особый интерес и задают самые разные вопросы», - сказала доктор философских наук, профессор Евразийского национального университета им.Л. Н.Гумилева Раушан Иманжусуп.

Стоит отметить, что воспитательные часы проводились с соблюдением всех санитарных норм. Школьники, которым рассказывали о главных достижениях Независимости страны, задали немало вопросов пришедшей на встречу Раушан Иманжусуп, велась оживленная дискуссия о прошлом и настоящем нашей страны.

«Услышав о проведении такой страновой лекции, мы искали побольше информации, готовились. Независимость – священное понятие для всех казахов. Благодаря суверенитету сегодня мы стали страной, признанной всем миром. У нас есть много возможностей отправиться учиться за рубеж, в страну, которую можем выбрать сами. Но наш долг – увековечить независимость, которую наши предки защищали острием копья. В целом воспитательный час прошел на высоком уровне. Это была насыщенная встреча», - рассказала ученица 10 класса Дана Онгарова.

В ходе мероприятия учащимся рассказали о достижениях страны за 30 лет Независимости, политической и социальной ситуации в стране, образовании и культуре, истории, духовных ценностях, единстве и мире.