В столичных школах презентовали систему распознавания лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в двух столичных школах презентовали систему распознавания лиц, моментально определяющую температуру тела и наличие маски, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Презентация проекта состоялась в школе-лицее №59 и в школе №22. Отметим, казахстанская разработка ограничивает доступ в школу не зарегистрированным в базе данных лицам и позволяет отслеживать время пребывания и посещения учеников, преподавателей и всех сотрудников.

Инициаторы проекта – АО «Astana Innovations» и компания Clockster.

Представитель Clockster Арман Ерназаров рассказал о безопасности системы. По его словам, во многих школах для пропуска используются пластиковые карточки. Каждый при входе прикладывает их к турникету, так или иначе не удается избежать касаний. В период пандемии, чтобы не допустить заражения, данное оборудование интегрируется с облачной системой, где сидит администратор и видит все отметки: с какой температурой дети заходят внутрь. Если школьник пришел с повышенной температурой, соответственно, его не пропускают внутрь.

«Одно из приоритетных направлений нашей школы – реализация инновационных проектов. Мы согласились внедрить проект в нашей школе для безопасности детей. В течение трех месяцев проходила апробация. У родителей возник вопрос касательно сохранения данных ребенка. Насколько личная информация детей будет конфиденциальной. С членами попечительского совета, родителями согласились внедрить проект. Ключевой момент в этом проекте – то, что посторонние не зайдут в образовательный объект, и кто-то посторонний не сможет забрать детишек», - рассказала директор школы-лицея №59 Алма Жумабекова.

Председатель правления АО «Astana Innovations» Адилет Нургожин отметил, что в процессе трехмесячной реализации пилотного проекта полностью апробировали его на учащихся и учителей.

«Система максимально направлена на обеспечение безопасности и контроля посещения школьников. Данное универсальное устройство в период пандемии позволяет отслеживать температурный датчик, обязательное ношение маски. Мы можем также отслеживать рабочее время учителей: когда они зашли и вышли, а в последующем при ослаблении карантина – по разрешению администрации школы можно будет вносить данные родителей», - пояснил Адилет Нургожин.

«Изначально нам нужно показать эффективность проекта, а после этого начнем обсуждать вопрос: на бесплатной или коммерческой основе запускать оборудования в остальных столичных школах», - добавил представитель Clockster Арман Ерназаров.

Акимат города Нур-Султана совместно с АО «Astana Innovations» создает благоприятные условия для проживания жителей и гостей столицы. Так в рамках проекта «Умный район» Astana Innovations находит компании с готовыми решения для внедрения проектов. В случае успешных результатов будет предложено установить систему и в отдельных школах столицы.

Ранее в рамках проекта «Умный район» АО «Astana Innovations» совместно с акиматом района Сарыарка и компанией ТОО «IT SMART SOLUTIONS» разработали оборудование, обезвреживающее 99,9% вируса в остановочных павильонах.