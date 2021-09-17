В столичных школах отсутствует должность специалиста по кадрам – профсоюз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему отсутствия должности специалиста по кадрам в столичных школах озвучил председатель Профсоюза «Әділет» Батыр Алиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в школах отсутствует должность специалиста по кадрам, который также какие-то работы производит для педагогов, но эта работа у нас на безвозмездной основе возложена на делопроизводителя. То есть, как таковой доплаты они за это не получают», - сказал Батыр Алиев на публичных слушаниях городского маслихата.

Он также рассказал об окладах сотрудников столичных школ, отметив их низкий размер.

«Такая существенная разница в заработной плате играет свою роль и сказывается негативно. В своем Послании Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил с 1 января увеличить МЗП до 60 тысяч тенге. Конечно, это повлечет за собой повышение заработной платы техперсонала в том числе, и тут нам нужно предусмотреть риски – когда в 2018 году МЗП увеличилась до 42500 тенге, получилось, что техперсоналу мы подняли зарплату, а педагог, который приходил из колледжа без опыта работы, получал на 10-15 тысяч тенге больше техперсонала.

«На это тоже нужно обратить внимание и уже сейчас, наверное, Минобразования нужно работать над коэффициентами, чтобы они были внесены в постановление», - добавил спикер.

Ранее Б. Алиев озвучил ряд инициатив касательно повышения оплаты труда сотрудников образовательных учреждений.

«Предлагаю остановиться на тех моментах, как мы можем улучшить положение наших педагогов именно в столице. (…)Я хотел бы также затронуть вопросы тех работников организаций образования, которые обеспечивают нормальные условия труда для наших педагогов. В частности, главные бухгалтера у нас получают от 92 до 112 тысяч тенге; должностные оклады экономистов, делопроизводителей, библиотекарей колеблются от 72 до 85 тысяч тенге. Уборщики служебных помещений, которые обеспечивают в режиме пандемии условия работы для педагога и в связи с дезинфекционными мероприятия занимаются работой в два раза больше и каждый день находятся в зоне риска, их доплата составляет 20%-30% от БДО – это порядка 2-3 тысяч тенге», - сказал Б. Алиев.