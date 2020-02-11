В столичных школах отменены занятия для учеников 0-9 классов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отменены занятия для учеников 0-9 классов первой смены в столичных школах. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Из-за мороза – 29 градусов отменены занятия для учащихся 0-9 классов первой смены», - говорится в сообщении управления образования города Нур-Султана.