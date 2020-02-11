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В столичных школах отменены занятия для учеников 0-9 классов

11 Февраля 2020 07:07
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В столичных школах отменены занятия для учеников 0-9 классов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отменены занятия для учеников 0-9 классов первой смены в столичных школах. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Из-за мороза – 29 градусов отменены занятия для учащихся 0-9 классов первой смены», - говорится в сообщении управления образования города Нур-Султана.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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Гульмира Байзакова

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