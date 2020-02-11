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В столичных школах отменены занятия для учеников 0-9 классов
11 Февраля 2020 07:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отменены занятия для учеников 0-9 классов первой смены в столичных школах. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеЗанятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в столице Из-за морозов в ВКО отменены занятия в школах Отменены занятия в школах ВКО из-за морозов
«Из-за мороза – 29 градусов отменены занятия для учащихся 0-9 классов первой смены», - говорится в сообщении управления образования города Нур-Султана.
Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Погода,
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