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    20:22, 04 Март 2021 | GMT +6

    В столичных школах организовали онлайн-выставку «Улыбка мамы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 8 марта во всех общеобразовательных школах столицы была организована онлайн-выставка «Улыбка мамы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    4 марта школьники поздравили своих мам, которые стали не только зрителями, но и активными участниками праздничного мероприятия.

    Также в школах организованы конкурсы на лучшее поздравление для мам «Дорогая мама!», дети готовили праздничные открытки, поделки и другие работы, видеопоздравления и т.д. Завершится конкурс 9 марта.


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