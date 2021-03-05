В столичных школах организовали онлайн-выставку «Улыбка мамы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 8 марта во всех общеобразовательных школах столицы была организована онлайн-выставка «Улыбка мамы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

4 марта школьники поздравили своих мам, которые стали не только зрителями, но и активными участниками праздничного мероприятия.

Также в школах организованы конкурсы на лучшее поздравление для мам «Дорогая мама!», дети готовили праздничные открытки, поделки и другие работы, видеопоздравления и т.д. Завершится конкурс 9 марта.