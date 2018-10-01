В столичных школах могут установить камеры на кухнях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление образования Астаны рассматривает возможность установки камер видеонаблюдения на кухнях школьных столовых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложение выдвинула городская родительская общественность, которая помогает родителям школьников создавать комиссии по питанию.

«Когда мы говорим, что там или тут не доложили мясо, нужно понимать, что питание в школах - это производство, кухня начинает работать с 5-6 утра, ни один сотрудник школы не придет с утра контролировать закладку мяса для приготовления блюда. Только видеонаблюдение поможет проконтролировать этот процесс», - сказала представитель городской родительской общественности Татьяна Коршунова на пресс-конференции.

Родители также хотят попросить комитет по охране общественного здоровья помочь разработать единые технологичные карты на все блюда, которые готовятся в школах.

«Чтобы мы понимали, что они едят. Если это котлета, то из чего она сделана, если жаркое, что входит в состав, если это гуляш, компот или пирожок, из чего и как он сделан, какие допускаются продукты, какие нет», - добавила она.

Помимо этого предлагается повысить ответственность директоров за работу комиссий по питанию, куда должны входить родители учащихся. По данным Т.Коршуновой, некоторые такие комиссии работают формально, в актах указывается, что в школе нет никаких проблем с питанием, на деле всплывают негативные факты. Она считает, что все замечания должны публиковаться на сайтах школ.

«Бракеражные комиссии должны активно работать в школах. Любой родитель может войти в состав комиссии. Для этого он должен обратиться к директору. Если директор по тем или иным причинам не желает включать в комиссию, то родитель может обратиться к нам, и мы разберемся в этой ситуации. Мы не будем ходить и проверять каждую столовую, наша задача - организовать активную бракеражную комиссию в каждой школе. Как сказал Ануар Жангозин (руководитель управления образования Астаны - прим. авт.), около 10 родителей - это оптимальный состав для бракеражной комиссии», - пояснила Татьяна Коршунова.

По данным А.Жангозина, на основании отчетов бракеражных комиссий 2 школы расторгли договоры с поставщиками.

«Если у родителя есть санитарная книжка, то он может, в принципе, зайти в кухню и посмотреть, что там происходит. Хотя во многих школах место приготовления пищи открыто. Сейчас мы уже рассматриваем, чтобы со следующего года в столовых школ устанавливать камеры, чтобы родитель мог видеть процесс приготовления», - заключил он.