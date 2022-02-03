В столичных районных акиматах продолжается прием заявок на участие в проекте «Бюджет народного участия»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 10 марта 2022 года в четырех районных акиматах столицы осуществляется прием заявок на участие в проекте «Бюджет народного участия». Бюджетные средства будут направлены на благоустройство дворов, освещение, озеленение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
«Бюджет народного участия» - инструмент продвижения общественных инициатив и способ гражданского контроля за происходящими в городе изменениями. Для акимата это возможность понять ключевые проблемы районов, определить приоритеты в целях эффективного использования бюджетных средств. Этот подход предполагает диалог горожан и муниципальных властей для более эффективного управления территориями. Таким образом, жители имеют возможность продвигать собственные инициативы и участвовать в благоустройстве территории своего района.
Для того, чтобы отправить заявку, необходимо пройти в раздел «Бюджет народного участия», загрузить фотографии вашего двора, где требуется капитальный ремонт либо замена оборудований пространства всеобщего пользования. Также в заявке необходимо указать бюджетную смету для ремонта или установки новых дворовых приспособлений. После 10-го марта планируется заседание специальной комиссии, где будут рассмотрены все заявки.
Проектные предложения должны соответствовать следующим требованиям:
- одна заявка - один объект;
- объект общего пользования, без ограниченного доступа для жителей района;
- объект должен располагаться на территории района, где планируется его реализация и на земельном участке общего пользования;
- актуальность для жителей того района, где расположен объект; согласованность цели и результата;
- реализация Проектного предложения должна находиться в пределах компетенции Аппарата и соответствовать требованиям СНиП (строительные нормы и правила) и законодательства Республики Казахстан.
Оставить заявку на участие в проекте можно на официальных сайтах районных акиматов:
Район Есиль в разделе «Бюджет народного участия», вопросы также можно задать по телефону +7 701 628 46 86 Жасулан Киргизбаев;
Район Байконыр в разделе «Бюджет народного участия», по возникшим вопросам звонить по номеру +7 778 812 10 94 Султан Соловьев;
Район Алматы в разделе «Бюджет народного участия», вопросы также можно задать по телефону +7 701 553 26 27 Рауан Елембаев;
Район Сарыарка в разделе «Бюджет народного участия».
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