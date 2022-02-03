В столичных районных акиматах продолжается прием заявок на участие в проекте «Бюджет народного участия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 10 марта 2022 года в четырех районных акиматах столицы осуществляется прием заявок на участие в проекте «Бюджет народного участия». Бюджетные средства будут направлены на благоустройство дворов, освещение, озеленение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Бюджет народного участия» - инструмент продвижения общественных инициатив и способ гражданского контроля за происходящими в городе изменениями. Для акимата это возможность понять ключевые проблемы районов, определить приоритеты в целях эффективного использования бюджетных средств. Этот подход предполагает диалог горожан и муниципальных властей для более эффективного управления территориями. Таким образом, жители имеют возможность продвигать собственные инициативы и участвовать в благоустройстве территории своего района.

Для того, чтобы отправить заявку, необходимо пройти в раздел «Бюджет народного участия», загрузить фотографии вашего двора, где требуется капитальный ремонт либо замена оборудований пространства всеобщего пользования. Также в заявке необходимо указать бюджетную смету для ремонта или установки новых дворовых приспособлений. После 10-го марта планируется заседание специальной комиссии, где будут рассмотрены все заявки.

Проектные предложения должны соответствовать следующим требованиям:

- одна заявка - один объект;

- объект общего пользования, без ограниченного доступа для жителей района;

- объект должен располагаться на территории района, где планируется его реализация и на земельном участке общего пользования;

- актуальность для жителей того района, где расположен объект; согласованность цели и результата;

- реализация Проектного предложения должна находиться в пределах компетенции Аппарата и соответствовать требованиям СНиП (строительные нормы и правила) и законодательства Республики Казахстан.

Оставить заявку на участие в проекте можно на официальных сайтах районных акиматов:

Район Есиль в разделе «Бюджет народного участия», вопросы также можно задать по телефону +7 701 628 46 86 Жасулан Киргизбаев;

Район Байконыр в разделе «Бюджет народного участия», по возникшим вопросам звонить по номеру +7 778 812 10 94 Султан Соловьев;

Район Алматы в разделе «Бюджет народного участия», вопросы также можно задать по телефону +7 701 553 26 27 Рауан Елембаев;

Район Сарыарка в разделе «Бюджет народного участия».