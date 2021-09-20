В столичных парках провели концерт «Алтын күз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственная академическая филармония акимата города Нур-Султан провела в столице концерт «Алтын күз» для жителей и гостей города у памятника «Алтын жүрек» и в Центральном парке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам директора филармонии Ерлана Дакенова, в эти последние солнечные теплые дни осени целью художественного коллектива стало привлечение гостей и жителей города к проведению выходных в праздничном настроении с соблюдением карантинного режима. Этот концерт филармонии, который пропагандирует шедевры нашей культуры и национального искусства, был организован при поддержке акимата города Нур-Султан.

«Осень - начало процветания, пора изобилия. Зная цену своему делу, казахстанцы ценили осень как благо. Поэтому мы решили воспользоваться теплой погодой и еще раз показать свое национальное искусство в парках нашего города горожанам, которые давно не были на концертах. Тем более, что сейчас везде открываются театральные сезоны. Поэтому мы надеемся, что этот небольшой, но искренний концерт понравится многим», - отметил глава филармонии.

На мероприятии под открытым небом выступили фольклорный ансамбль «Сарыарка», этно-ансамбль «Коркыт», ансамбль народного танца «Шалкыма», ансамбль эстрадного танца «Алем», артисты духового оркестра, солисты отделения народной песни, а также классического и эстрадного вокала.

«Сейчас, во время пандемии многие люди не ходят на концерты в закрытых учреждениях. Поэтому вот так на улице наряду с артистами столичной филармонии, выступают звезды эстрады – Канат и Света Айтбаевы, Естай Мукашев, певец Дос, многие молодые певцы», – говорит обладатель государственной молодежной премии «Дарын», певец филармонии Нурбол Балапанов.

Участники концерта поздравили казахстанцев с 30-летием Независимости и пожелали им счастливой жизни. Некоторые жители случайно попали на концерт, гуляя по паркам, а кто-то пришел, услышав о нем от внуков, играющих в парке. Среди них было много гостей столицы, которые прогуливались с детьми, проживающими здесь.

«Я приехала из Жетысая. В столице живет мой сын. У меня родился пятый внук, и я приехала в гости его увидеть. Внук сказал: «Апа, концерт идет», и вот мы здесь. Мы были очень рады увидеть прекрасный концерт, учитывая, что попасть в театр, в филармонию не было возможности. И все-таки, мы считаем, что именно здесь находится сердце страны, главный центр искусства. Спасибо большое, пусть искусство молодежи процветает!» - поделилась впечатлениями гость столицы Шолпан Бекбаева.







