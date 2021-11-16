В столичных ночных заведениях в выходные выявили 35 подростков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие выходные выявлено 35 несовершеннолетних, которые находились в ночное время без сопровождения взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

По всем фактам полицейскими составлены протокола об административных правонарушениях по части 2 статьи 442 КРКобАП с вынесением предупреждения.

С начала года к административной ответственности за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей привлечены 3500 законных представителей.

За нахождение подростков в развлекательных заведениях подлежат привлечению к ответственности не только родители, но и собственники увеселительных заведений. В текущем году 77 специальных субъектов в виде администраторов и собственников таких заведений привлечены к ответственности по статье 132 КРКобАП, где предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 МРП.

Законные представители подлежат предупреждению лишь за единичный факт нахождения ребенка ночью вне дома. При повторном же допущении в течении года подобных фактов, материал подлежит направлению в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г.Нур-Султана для привлечения к ответственности по части 3 статьи 442 КРКобАП, с наложением штрафа в размере 7 МРП.

Кроме того, инспекторами по делам несовершеннолетних в рамках ОПМ «Участок» осуществлен обход родителей, состоящих на учете в подразделениях ювенальной полиции. Всего проверено по месту жительства порядка 325 семей, 43 из которых привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей. Также за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения выявлено 30 фактов, за нарушение общественного порядка 175 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Департамент полиции напоминает, что несовершеннолетним запрещено нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях с 22:00 до 6:00, а вне жилища без сопровождения законных представителей с 23:00 до 6:00. Также предупреждает родителей контролировать поведение своих детей вне дома.

Если Вы не знаете о местонахождении ребенка и он не отвечает на телефонные звонки, не теряя времени, незамедлительно обращайтесь на канал 102 либо в ближайший пункт полиции.