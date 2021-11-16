+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столичных ночных заведениях в выходные выявили 35 подростков

16 Ноября 2021 14:00
Поделиться:
В столичных ночных заведениях в выходные выявили 35 подростков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие выходные выявлено 35 несовершеннолетних, которые находились в ночное время без сопровождения взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Новости по теме
Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело
В Нур-Султане 19-летняя няня украла у хозяев ювелирные украшения В Нур-Сулатне квартирный вор выпрыгнул из балкона и попался в руки соседей Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев

По всем фактам полицейскими составлены протокола об административных правонарушениях по части 2 статьи 442 КРКобАП с вынесением предупреждения.

С начала года к административной ответственности за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей привлечены 3500 законных представителей.

За нахождение подростков в развлекательных заведениях подлежат привлечению к ответственности не только родители, но и собственники увеселительных заведений. В текущем году 77 специальных субъектов в виде администраторов и собственников таких заведений привлечены к ответственности по статье 132 КРКобАП, где предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 МРП.

Законные представители подлежат предупреждению лишь за единичный факт нахождения ребенка ночью вне дома. При повторном же допущении в течении года подобных фактов, материал подлежит направлению в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г.Нур-Султана для привлечения к ответственности по части 3 статьи 442 КРКобАП, с наложением штрафа в размере 7 МРП.

Кроме того, инспекторами по делам несовершеннолетних в рамках ОПМ «Участок» осуществлен обход родителей, состоящих на учете в подразделениях ювенальной полиции. Всего проверено по месту жительства порядка 325 семей, 43 из которых привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей. Также за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения выявлено 30 фактов, за нарушение общественного порядка 175 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Департамент полиции напоминает, что несовершеннолетним запрещено нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях с 22:00 до 6:00, а вне жилища без сопровождения законных представителей с 23:00 до 6:00. Также предупреждает родителей контролировать поведение своих детей вне дома.

Если Вы не знаете о местонахождении ребенка и он не отвечает на телефонные звонки, не теряя времени, незамедлительно обращайтесь на канал 102 либо в ближайший пункт полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело
В Нур-Султане 19-летняя няня украла у хозяев ювелирные украшения
В Нур-Сулатне квартирный вор выпрыгнул из балкона и попался в руки соседей
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
5 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
6 Астанчанин продал арендованную машину
Читайте также
В Нур-Сулатне квартирный вор выпрыгнул из балкона и попался в руки соседей
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив