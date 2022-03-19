В столичных медучреждениях поздравляют горожан с Наурызом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городских медицинских организациях медработники организовали праздник в честь Наурыза для горожан, обратившихся за медпомощью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

К примеру, в несколько поликлиниках пациентов с порога встречали в казахских национальных костюмах с праздничным оформлением, угощением национальными блюдами, напитками, добрыми пожеланиями в честь Наурыза.

Праздничная атмосфера сопровождалась исполнением народных песен на домбре, небольшой викториной на знание казахских обычаев и др.

Также в честь праздника весны социальные работники и психологи поликлиники № 4 провели небольшое мероприятие с участниками клуба «Золотые годы», членами которого являются пенсионеры. Для них организовали арт-терапевтическую технику и интеллектуальную викторину.

В Многопрофильной больнице № 3 (адрес: ул. А. Молдагуловой, 26) 19 марта с 09:00 до 14:00 часов будет проходить День открытых дверей для астанчан, где они смогут получить бесплатную консультацию узких специалистов.

Медицинские работники еще одной семейно-врачебной амбулатории столицы развезли угощения по домам детям с онкологией, которые находятся в тяжелом состоянии. Сегодняшний прием врачи и медсестры вели в национальной одежде.