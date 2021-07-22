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    13:22, 22 Июль 2021 | GMT +6

    В столичные больницы стали поступать люди и молодого возраста

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов призвал граждан соблюдать профилактические меры в связи с ростом распространения КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если мы будем соблюдать простые профилактические меры, откажемся от посещения общественных мест, ситуация улучшиться», - сказал Тимур Муратов на брифинге.

    По данным ведомства, на сегодня ситуация с распространением КВИ в столице резко ухудшилась, и в больницу стали поступать люди и молодого возраста – от 30 лет и выше.

    Также увеличилось проведение лабораторных исследований на выявление коронавируса у граждан. Всего проведено лабораторных исследований методом ПЦР около 1,8 млн., 1 369 новых случаев за сутки.

    Ранее сообщалось, что в столице в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество
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