В столичные больницы стали поступать люди и молодого возраста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов призвал граждан соблюдать профилактические меры в связи с ростом распространения КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если мы будем соблюдать простые профилактические меры, откажемся от посещения общественных мест, ситуация улучшиться», - сказал Тимур Муратов на брифинге.

По данным ведомства, на сегодня ситуация с распространением КВИ в столице резко ухудшилась, и в больницу стали поступать люди и молодого возраста – от 30 лет и выше.

Также увеличилось проведение лабораторных исследований на выявление коронавируса у граждан. Всего проведено лабораторных исследований методом ПЦР около 1,8 млн., 1 369 новых случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что в столице в день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса.



