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В столичную бригаду Нацгвардии прибыла первая команда призыва 1-2021 года

26 Мая 2021, 18:53
В столичную бригаду Нацгвардии прибыла первая команда призыва 1-2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший команды майор Алимжан Тасмагамбетов и данные призывники из Жамбылской области в количестве 28 человек выехали от станции Тараз и уже менее чем через сутки оказались в воинской части 5573, дислоцирующейся в г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

На строевом плацу под марш, играемый Образцово-показательным оркестром Национальной гвардии РК их встречало командование части во главе с командиром бригады полковником Нурланом Мухамедовым и личный состав призыва 1-2020, увольняющийся в запас с завтрашнего дня.

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После знакомства с командованием, среди которых начальник учебного пункта – полковник Бауыржан Кенжебаев, молодые ребята направились в банный комплекс для помывки и получения военной форменной одежды. Далее они расположились в первой роте оперативного назначения.

В дальнейшем они совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут обеспечивать охрану общественного порядка, оберегая жителей и гостей нашей столицы от противоправных и иных посягательств, тем самым продолжают славные боевые традиции войск правопорядка.

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