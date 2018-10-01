В столичной школе искусств открылся класс для будущих кинозвезд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в столичной школе искусств № 2 открылся класс для будущих звезд кино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Специализированный класс «Кино и телевидения» в сентябре принял своих первых учеников. Целью данного класса является обеспечение наилучшими условиями для обучения учеников, желающих стать профессионалами в данной сфере.

«В отделении кино и телевидения в «первый класс» пошли дети 12-13 лет. Они на лету схватывают, что от них требуется, так как умеют концентрироваться. С первоклассниками это было бы намного сложнее. Набор в специализированный класс проходил в форме собеседования», - сказала директор школы Гульмира Жангельды.

Первый год школьники будут изучать теорию, последующие годы дети практиковаться. В старших классах учащимся предстоит самостоятельно писать сценарии, создавать сюжеты.

«Мы смотрели и разбирали разные фильмы и мультфильмы. Узнали то, как они снимаются. Также мы изучаем даты выпуска, даты рождения кинодраматургов и режиссеров. Нам это очень интересно», - сказала ученица Аягоз Сергазина.

Занятия в школе проходят 3 раза в неделю, по 4-5 часов в день. В программу обучения входят следующие предметы: режиссура, история отечественного кино, история зарубежного кино, сценарное мастерство, журналистика и т.д.

«Поступить в вуз ученику будет легче, если он будет обучаться в профильном классе. Наша школа направлена на всестороннее развитие культуры и национального самосознания учащихся. Первым делом я знакомлю своих учеников с казахстанскими кинодраматургами, такими как Шакен Айманов, Мажит Бегалин, Султан Ходжиков. Также мы работаем над восприятием и памятью детей. Оцениваем мультфильмы, киносценарии, разрабатываем элементы техники речи: темп, голос, умение выдерживать паузы. Частенько у нас занятия проходят в игровой форме», - пояснила учительница Назгуль Акшалова.

Ученики получают возможность ранней профессиональной ориентации, изучая ряд важных общепрофессиональных, а также специализированных дисциплин. Также после окончания школы учащиеся получат свидетельство государственного образца и рекомендации для поступления в вузы.

Фото: astana.gov.kz