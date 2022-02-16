В столичной поликлинике поощрили вакцинированных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Городская поликлиника № 8 провакцинировала 50-тысячного пациента и отметила эту цифру витаминным подарком для пациента. Ему вручили корзину с фруктами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Этим пациентом стала Ансаган Аубакирова, которая пришла на первый этап вакцинации и грамотно подготовилась к нему. Как говорит сама пациентка, состояние ее здоровья требовало, чтобы она сначала привела в порядок показатели гормонов и крови. На вакцинацию она пришла вместе со своей сестренкой, которая тоже вакцинируется впервые. Они выбрали инактивированную прививку Vero Cell.

«Благодарю за такую замечательную акцию, это вдвойне приятно, когда ты приходишь на вакцинацию и получаешь еще и такой витаминный подарок», - сказала Ансаган Аубакирова.

Врачи все же напоминают, что получившим вакцину нужно и дальше продолжать носить маски, соблюдать гигиену рук.

Эффективность вакцин от COVID-19 составляет от 80 до 90 процентов. Ни одна вакцина в мире не обеспечивает 100-процентный уровень защиты.

«Возникает вопрос, так зачем же вакцинироваться? Потому что, во-первых, вакцины защищают и того, кто вакцинировался, и окружающих его людей. Так создается коллективный иммунитет. Во-вторых, в случае заражения вакцинированные распространяют вирус на протяжении гораздо более короткого времени, чем все остальные инфицированные. А в-третьих, в тех редких случаях, когда человек заражается после полного курса вакцинации, у него гораздо меньше вирусная нагрузка – количество вирусов в носу и горле, поэтому и другие при заражении от него получают гораздо меньшую «дозу» инфекции. Чем меньше вирусов у вас в носоглотке, тем меньше вероятность, что вы заразите других. Приглашаем на вакцинацию! Так вы защитите себя и своих близких и примете участие в создании коллективного иммунитета», - сказала врач пункта вакцинации Городской поликлиники № 8 Ляйля Коставлетова.