+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столичной полиции раскрыли локации совершаемых краж

27 Января 2022 13:25
Поделиться:
В столичной полиции раскрыли локации совершаемых краж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как ужесточается ответственность за кражу? Какая динамика отмечается в регистрации и совершении преступлений, связанных с кражами? Об этом рассказал начальник отдела управления криминогенной полиции столичного департамента полиции Диас Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Подозреваемого в нанесении ущерба на 10 млн тенге задержали в Туркестанской области
В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс» Как выглядят столичные воры Оскорблявший полицейского мужчина арестован в Усть-Каменогорске

«Хотелось бы заверить, что за период январских событий, начиная с 4 по 19 января, по городу Нур-Султану квалифицированных краж из квартир не было совершено. Один из видов квартирных краж, когда люди приходят в гости, при совместном распитии спиртных напитков, другой совершает кражу: цепочку, кольцо. Этот вид краж относится к неквалифицированным - спонтанным, потому что человек без подготовки приходит в гости и совершает преступление. А квалифицированных краж в столице при беспорядках не зарегистрировано», - отметил глава отдела управления криминогенной полиции.

В ходе брифинга спикер раскрыл локации совершаемых краж.

«В 90 % случаев кражи из салонов автомашин происходят во дворах жилых комплексов. Когда человек на минуты оставляет машину, допустим, забежав в магазин за хлебом, порой не закрывает машину в заведенном виде, оставляет даже ключи. Воспользовавшись моментом, воры совершают преступление. В 10 % моментов кражи совершаются в районах, прилегающей к территории ТРЦ, рынков, учебных заведений. Когда родители отвозят детей в школу, забывают и оставляют машину открытой. Этим моментом тоже пользуются злоумышленники», - добавил Диас Кадыров.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Подозреваемого в нанесении ущерба на 10 млн тенге задержали в Туркестанской области
В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
Как выглядят столичные воры
Оскорблявший полицейского мужчина арестован в Усть-Каменогорске
Популярное
1 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
2 Еще одного мародера задержали в Алматы
3 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
4 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
5 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
6 Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Читайте также
В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
Дело о Малом Талдыколе рассмотрят в столице 9 февраля
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив