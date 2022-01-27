В столичной полиции раскрыли локации совершаемых краж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как ужесточается ответственность за кражу? Какая динамика отмечается в регистрации и совершении преступлений, связанных с кражами? Об этом рассказал начальник отдела управления криминогенной полиции столичного департамента полиции Диас Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы заверить, что за период январских событий, начиная с 4 по 19 января, по городу Нур-Султану квалифицированных краж из квартир не было совершено. Один из видов квартирных краж, когда люди приходят в гости, при совместном распитии спиртных напитков, другой совершает кражу: цепочку, кольцо. Этот вид краж относится к неквалифицированным - спонтанным, потому что человек без подготовки приходит в гости и совершает преступление. А квалифицированных краж в столице при беспорядках не зарегистрировано», - отметил глава отдела управления криминогенной полиции.

В ходе брифинга спикер раскрыл локации совершаемых краж.

«В 90 % случаев кражи из салонов автомашин происходят во дворах жилых комплексов. Когда человек на минуты оставляет машину, допустим, забежав в магазин за хлебом, порой не закрывает машину в заведенном виде, оставляет даже ключи. Воспользовавшись моментом, воры совершают преступление. В 10 % моментов кражи совершаются в районах, прилегающей к территории ТРЦ, рынков, учебных заведений. Когда родители отвозят детей в школу, забывают и оставляют машину открытой. Этим моментом тоже пользуются злоумышленники», - добавил Диас Кадыров.