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вчера 23:23
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вчера 19:28
В столичной мечети презентовали электронный терминал для приема пожертвований граждан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной мечети «Альжан ана» прошла презентация электронного терминала «QIWІ» для свободного приема пожертвований граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках мероприятия также состоялась встреча имамов города Нур-Султан с министром информации и общественного развития РК Даурена Абаева и Верховным муфтием Серикбаем кажы Ораза.
«Установка терминала послужит росту авторитета вашей мечети, росту доверия к вам. Это также будет хорошим примером для других мечетей в других городах», - сказал Д.Абаев, ознакомившись с работой терминала.
Отметим, терминалы «QIWI» уже установлены в 12 мечетях Нур -Султана. Установка ведется во всех городах Казахстана. Пожертвования с таких терминалов можно вносить на счет любой мечети.
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