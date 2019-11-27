В столичной мечети презентовали электронный терминал для приема пожертвований граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной мечети «Альжан ана» прошла презентация электронного терминала «QIWІ» для свободного приема пожертвований граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия также состоялась встреча имамов города Нур-Султан с министром информации и общественного развития РК Даурена Абаева и Верховным муфтием Серикбаем кажы Ораза.





«Установка терминала послужит росту авторитета вашей мечети, росту доверия к вам. Это также будет хорошим примером для других мечетей в других городах», - сказал Д.Абаев, ознакомившись с работой терминала.

Отметим, терминалы «QIWI» уже установлены в 12 мечетях Нур -Султана. Установка ведется во всех городах Казахстана. Пожертвования с таких терминалов можно вносить на счет любой мечети.











