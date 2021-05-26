В столичной бригаде чествовали солдат, увольняющихся в запас

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В день, когда в школах Казахстана проходили выпускные вечера у 11 классов, в воинской части 5573 последний звонок прозвенел и для военнослужащих по призыву 1-2020. И уже на следующие сутки, с 26 мая началась их отправка на малую Родину – первыми утром убыли павлодарские ребята, после обеда призвавшиеся с Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Утро началось для солдат с бригадного построения на строевом плацу, где был проведен осмотр формы одежды и личных вещей, с которыми они планируют убывать. Командир воинской части 5573 полковник Нурлан Мухамедов торжественно поздравил бойцов с окончанием установленного срока воинской службы и пожелал дальнейших успехов в жизни.

Для так называемых старослужащих в культурно-досуговом центре состоялось чествование с награждением лучших и концертной программой. Поздравить солдат приехал начальник управления кадровой политики департамента полиции города Нур-Султан полковник полиции Арман Джалдыгулов, который от имени начальника столичного ДП генерал-майора полиции Ержана Саденова вручил увольняемым в запас рекомендательные письма для трудоустройства в органы внутренних дел. Этим же документом ребята имеют шанс поступить в учебные учреждения МВД РК.

«От имени личного состава столичного Департамента полиции выражаю вам благодарность за совместную службу в 4 районах города, которая очень трудна и ответственна. Ведь в столицу прибывают большое количество гостей и туристов, а также иностранные делегации на различные крупные мероприятия в т. ч. с участием главы государства и солдаты столичной бригады несут службу по охране общественного порядка для обеспечения их безопасности», - отметил представитель столичного департамента полиции.

Отслужившие установленный срок воинской службы были отмечены грамотами и благодарностями Главнокомандующего Национальной гвардией РК и командира воинской части 5573.

Вручая заслуженные поощрения, полковник Нурлан Мухамедов отметил, что за время службы в частях войск правопорядка при нем уволилось в запас около 20 тысяч солдат.

«Всегда приятно, когда кто-то из них уже в офицерских званиях узнает и приветствует в различных силовых ведомствах или гражданских организациях. Оставайтесь всегда законопослушными гражданами, чтобы каждый из вас нашел свою профессию и призвание. И главное – приносил только пользу для нашего государства», - добавил командир.