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    19:15, 08 Июль 2021 | GMT +6

    В столичной больнице №1 будут принимать пациентов с коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной городской больнице №1 будут принимать пациентов, заболевших коронавирусом. Информацию подтвердил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, эпидситуация в Нур-Султане остается напряженной. В городе порядка 2400 коек развернуто. Требуется дополнительное развертывание коек. Было принято решение по развертыванию дополнительных коек на базе городской больницы №1», - прокомментировал Марат Шоранов.

    Что касается предоставления экстренной и плановой помощи, которая оказывается в этом учреждении, они будут распределены по другим больницам. В том числе, вовлечены ресурсы ведомств здравоохранения.

    «Думаю, в ближайшее время управление здравоохранения Нур-Султана примет приказ, где будет четко распределено, в каких больницах жители могут получать плановую и экстренную помощь. Наша задача – наряду с борьбой с коронавирусом, обеспечивать качественной помощью, в том числе по плановому и экстренному лечению», - добавил вице-министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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