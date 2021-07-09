В столичной больнице №1 будут принимать пациентов с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной городской больнице №1 будут принимать пациентов, заболевших коронавирусом. Информацию подтвердил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, эпидситуация в Нур-Султане остается напряженной. В городе порядка 2400 коек развернуто. Требуется дополнительное развертывание коек. Было принято решение по развертыванию дополнительных коек на базе городской больницы №1», - прокомментировал Марат Шоранов.

Что касается предоставления экстренной и плановой помощи, которая оказывается в этом учреждении, они будут распределены по другим больницам. В том числе, вовлечены ресурсы ведомств здравоохранения.

«Думаю, в ближайшее время управление здравоохранения Нур-Султана примет приказ, где будет четко распределено, в каких больницах жители могут получать плановую и экстренную помощь. Наша задача – наряду с борьбой с коронавирусом, обеспечивать качественной помощью, в том числе по плановому и экстренному лечению», - добавил вице-министр.