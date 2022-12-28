Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

В столичной Академии правоохранительных органов состоялся очередной выпуск

28 Декабря 2022, 13:05
В столичной Академии правоохранительных органов состоялся очередной выпуск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередную группу слушателей первоначальной профессиональной подготовки выпустили из Академии правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу академии.

В общей сложности 169 молодых сотрудников пополнят ряды органов прокуратуры и службы экономических расследований. Обучение в стенах академии прошли 110 кандидатов в органы прокуратуры и 59 - в подразделения Агентства финансового мониторинга.

В торжественной обстановке выпускников поздравили ректор академии Марат Сексембаев, руководители кадровых подразделений Генеральной прокуратуры Мурат Тлеубердиев и Агентства финансового мониторинга Нурлан Адалиев, ветераны правоохранительных органов. Обращаясь к молодому пополнению, руководитель академии пожелал молодежи с достоинством нести службу и помнить, что от принимаемых ими решений зависят реальные судьбы и жизни людей.

Помимо сертификатов об окончании курсов наиболее отличившиеся кандидаты в высший надзорный орган награждены грамотами Генерального прокурора. Будущим сотрудникам Агентства финмониторинга вручены первые офицерские погоны лейтенантов службы экономических расследований.

В ближайшее время их зачислят в кадры правоохранительных органов и назначат на соответствующие должности. В завершение торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт, организованный силами выпускников.

Институт первоначальной профессиональной подготовки для кандидатов в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований действует в Казахстане с начала 2021 года. За это время академией подготовлено 545 молодых сотрудников, уже приступивших к работе. Сейчас обучение проходит еще свыше 380 слушателей.


Фото: Академия правоохранительных органов

Новости по теме
Свыше 230 тысяч детей охватят льготным проездом в Астане
100-летний юбилей отметил гуманитарно-технический колледж Сарани
Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
Теги:
Читайте также
Свыше 230 тысяч детей охватят льготным проездом в Астане
100-летний юбилей отметил гуманитарно-технический колледж Сарани
Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
13 школ построят в Астане на следующий учебный год
Национальной академии наук РК вернули государственный статус
157 школ и детсадов подключили к центру оперативного управления полиции в Атырауской области
Вторую серебряную кнопку от YouTube получил проект Мектеп OnLine
Педагогические идеи 67 учителей признали лучшими в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
3 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
4 Определена сумма компенсации за электроэнергию в Экибастузе
5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

Лента новостей