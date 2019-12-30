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В столичном ЖК «Зеленый квартал» потушили пожар
30 Декабря 2019 22:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одной из квартир 19-этажного ЖК «Зеленый квартал» произошло возгорание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
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«Сегодня в 20.08 поступило сообщение о пожаре по ул. Е-10 дом 17Е (19-этажный ЖК «Зеленый квартал»). По прибытию пожарных подразделений ДЧС города Нур-Султан было установлено, что на 9 этаже в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 20 кв.м», - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 20.59 и ликвидирован в 21.01.
Огнеборцами эвакуировано 5 человек, из них 1 ребенок.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Всего было задействовано в тушении 30 человек личного состава и 7 единиц техники, а также Центр медицины катастроф, служба 102 и 103.
Ключевые слова: Происшествия,
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