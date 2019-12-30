+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 381.18 EUR 426.85
RUB 6.17 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столичном ЖК «Зеленый квартал» потушили пожар

30 Декабря 2019 22:02
Поделиться:
В столичном ЖК «Зеленый квартал» потушили пожар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одной из квартир 19-этажного ЖК «Зеленый квартал» произошло возгорание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Новости по теме

Пожар вспыхнул в гостинице в Щучинске: 1 человек погиб, 50 эвакуировано
Центральная часть Уральска осталась без электричества Детей вынесли из горящего дома полицейские СКО Трех человек спасли при пожаре в Алматы

«Сегодня в 20.08 поступило сообщение о пожаре по ул. Е-10 дом 17Е (19-этажный ЖК «Зеленый квартал»). По прибытию пожарных подразделений ДЧС города Нур-Султан было установлено, что на 9 этаже в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 20 кв.м», - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 20.59 и ликвидирован в 21.01.

Огнеборцами эвакуировано 5 человек, из них 1 ребенок.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Всего было задействовано в тушении 30 человек личного состава и 7 единиц техники, а также Центр медицины катастроф, служба 102 и 103.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив