В столичном жилом массиве Юго-Восток ведутся работы по газификации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие работы ведутся по газификации жилых массивов города, передает МИА «Казинформ».

«Во время утреннего объезда ознакомился с ходом строительства газораспределительных сетей в Юго-Востоке. На данный момент ведутся земляные работы и установка газорегуляторного шкафного пункта.

Поручил подрядчику не сбавлять темпы работ, уделять особое внимание безопасности. Жители Юго-Востока смогут подключиться к газу уже в следующий отопительный сезон. Это значит, что отапливать дома газом теперь смогут не только жители окраин, но и горожане, чьи дома находятся непосредственно внутри города.

Ранее возможность подключиться к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. В текущем отопительном сезоне на газ перевели также ряд водогрейных котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Газификация находится на контроле у руководства страны. Процесс газификации пройдет в три этапа.

Газификация позволит значительно снизить выброс вредных веществ в атмосферу, что благоприятно скажется на экологии. Также позволит облегчить условия жизни жителей частного сектора. Ведь не нужно будет думать о качестве угля, его хранении, находиться дома 24/7 и следить за работой печки и т.д. Все эти вопросы будут сняты», - сообщил аким.

Фото: Александр Куприенко











