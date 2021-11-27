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В столичном жилом массиве «Ондирис» откроется спортивный комплекс

27 Ноября 2021 06:30
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В столичном жилом массиве «Ондирис» откроется спортивный комплекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном жилом массиве «Ондирис» в ближайшее время откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его строительство ведется в рамках концепции «Столица без окраин», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Новый спортивный объект построен на пересечении улиц Ондирис и С 638. Он будет удобен для занятий массовым спортом местных жителей. Полностью оборудованный комплекс включает футзальную, волейбольную и баскетбольную площадки. Также в физкультурно-оздоровительном комплексе специально для детей и подростков будут организованы кружки по 12 видам спорта, таким как каратэ-до, самбо, кикбоксинг, муай-тай, киокушинкай кан каратэ, грэпплинг, пауэрлифтинг, армрестлинг, тхэквондо, панкратион, қазақ күресі, джиу-джитсу. Охват детей составит свыше 350 человек.

Дети, которые будут заниматься в новом ФОКе, в дальнейшем смогут участвовать в республиканских и международных соревнованиях с перспективой попасть в сборные команды города Нур-Султан, а также в национальные сборные по видам спорта.

Стоит отметить, в новом спортивном объекте имеются зал для борьбы площадью 215 кв. м, тренажерный зал площадью 93,2 кв. метров и универсальный зал площадью 595 кв. м. Также в здании расположится Клуб по интересам для пожилых людей и библиотека с читальным залом.

Добавим, что акимат района «Байконыр» уделяет особое внимание созданию комфортных условий для проживания жителей жилых массивов и развитию социально-культурной инфраструктуры.


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