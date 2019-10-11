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В столичном следственном изоляторе открылся фронт-офис

11 Октября 2019 15:37
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В столичном следственном изоляторе открылся фронт-офис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном следственном изоляторе ЕЦ-166/1 открылся фронт-офис для адвокатов, родственников осужденных и общественных защитников, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Отметим, что в последнее время со стороны граждан высказывалось недовольство в социальных сетях относительно отсутствия условий для посетителей в столичном следственном изоляторе, и даже было распространено видео, где люди перед следственным изолятором озвучивали свои жалобы. В связи с этим по инициативе Департамента уголовно-исполнительной системы здесь открыт фронт-офис.


«Мы сегодня открываем фронт-офис в следственном изоляторе ЕЦ-166/1. Честно говоря, эта необходимость назрела давно. Открытие фронт-офиса стало возможно благодаря поддержке столичного акимата», - сказал начальник столичного Департамента уголовно-исполнительной системы, полковник юстиции Ернат Акылжанов.


Фронт-офис оборудован специальными терминалами для оказания услуг, посетители могут обратиться к специалистам по электронной очереди. Офис оборудован удобными стульями, также здесь есть компьютер и принтер для удобства граждан.


На сегодня в следственном изоляторе, рассчитанном на 720 мест, содержится 435 человек. Согласно предоставленным данным, сотрудниками изолятора ежедневно обслуживается до 150 посетителей, большинство из которых являются родственниками осужденных, также среди посетителей - адвокаты и общественные защитники.















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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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