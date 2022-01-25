В столичном районе Сарыарка стартует проект «Бюджет народного участия-2022»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат района Сарыарка объявил о старте проекта «Бюджет народного участия-2022», в рамках которого горожане могут предложить свои идеи и видение по благоустройству дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Проект «Бюджет народного участия» – это бюджет, который разрабатывается, внедряется и реализуется с участием населения.
В рамках проекта жители района Сарыарка могут направить свои предложения по благоустройству дворов и общественных пространств на официальный сайт акимата района. «Бюджет народного участия» реализуется в районе четвертый год подряд.
Проект осуществляется по следующим этапам:
1) до 10.02.2022г. – образование и утверждение Экспертного совета;
2) c 10.02.2022г. по 10.03.2022г. – прием проектов от жителей на сайте акимата района;
3) с 11.03.2022г. по 25.03.2022г. – проведение технического обследования и анализа поступивших заявок (проектов) (15 календарных дней);
4) с 26.03.2022г. по 24.04.2022г. – процедура голосования за проекты (30 календарных дней);
5) с 24.04.2022г. по 30.04.2022г. – подведение итогов голосования (пять рабочих дней);
6) до 05.05.2022г. – определение Экспертным Советом акимата первоочередности реализации проектов (три рабочих дня);
7) с 05.05.2022г. по 31.08.2022г. – реализация проектов.
Проектные предложения должны соответствовать следующим требованиям:
- одна заявка – один объект;
- объект общего пользования, без ограниченного доступа для жителей района;
- объект должен располагаться на территории района, где планируется его реализация и на земельном участке общего пользования;
- актуальность для жителей района Сарыарка;
- согласованность цели и результата;
- реализация Проектного предложения должна находиться в пределах компетенции Аппарата и соответствовать требованиям СНиП (строительные нормы и правила)и законодательства Республики Казахстан.
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