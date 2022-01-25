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В столичном районе Сарыарка стартует проект «Бюджет народного участия-2022»

25 Января 2022 18:52
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В столичном районе Сарыарка стартует проект «Бюджет народного участия-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат района Сарыарка объявил о старте проекта «Бюджет народного участия-2022», в рамках которого горожане могут предложить свои идеи и видение по благоустройству дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Проект «Бюджет народного участия» – это бюджет, который разрабатывается, внедряется и реализуется с участием населения.

В рамках проекта жители района Сарыарка могут направить свои предложения по благоустройству дворов и общественных пространств на официальный сайт акимата района. «Бюджет народного участия» реализуется в районе четвертый год подряд.

Проект осуществляется по следующим этапам:

1) до 10.02.2022г. – образование и утверждение Экспертного совета;

2) c 10.02.2022г. по 10.03.2022г. – прием проектов от жителей на сайте акимата района;

3) с 11.03.2022г. по 25.03.2022г. – проведение технического обследования и анализа поступивших заявок (проектов) (15 календарных дней);

4) с 26.03.2022г. по 24.04.2022г. – процедура голосования за проекты (30 календарных дней);

5) с 24.04.2022г. по 30.04.2022г. – подведение итогов голосования (пять рабочих дней);

6) до 05.05.2022г. – определение Экспертным Советом акимата первоочередности реализации проектов (три рабочих дня);

7) с 05.05.2022г. по 31.08.2022г. – реализация проектов.

Проектные предложения должны соответствовать следующим требованиям:

- одна заявка – один объект;

- объект общего пользования, без ограниченного доступа для жителей района;

- объект должен располагаться на территории района, где планируется его реализация и на земельном участке общего пользования;

- актуальность для жителей района Сарыарка;

- согласованность цели и результата;

- реализация Проектного предложения должна находиться в пределах компетенции Аппарата и соответствовать требованиям СНиП (строительные нормы и правила)и законодательства Республики Казахстан.


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#Нур-Султан   #Общество  
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