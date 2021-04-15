В столичном районе «Есиль» созданы 124 ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из 240 созданных Объединений собственников имущества 124 приходятся на столичный район «Есиль». Несмотря на эти цифры, бывают случаи, когда председатели ОСИ, побоявшись ответственности, порой, просят найти другого руководителя на их место. Об этом рассказал заместитель акима района «Есиль» Канат Аббасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня уже создано более 240 ОСИ по городу. Из них 124 приходится на район Есиль. С начала 2020 года с 9 января по 14 февраля провели 5 встреч с жителями города по разъяснению изменений в законодательстве РК «О жилищных отношениях». На сегодняшний день район Есиль разделен на 28 участков для проведения онлайн встреч через Zoom с жителями всех жилых комплексов для разъяснения данного законодательства. В целом темпы есть. Людям это интересно, но, увы, есть некоторые недоработки. Сегодня все вопросы находятся на рассмотрении, надеемся, что они будут учтены», - пояснил заместитель акима района «Есиль» Канат Аббасов.

Канат Аббасов добавил, что имеют место такие факты, когда председатели ОСИ отказываются от своих должностей, побоявшись ответственности.

«В связи с этим неоднократно к нам приходят председатели ОСИ с просьбой «убрать с поста» руководителя, найти другого председателя. Но местный исполнительный орган не вправе вмешиваться в отношения между собственниками квартир, потому что собственники в свое время избирали председателей. Но все равно просят помощи у акимата. Мы, в свою очередь, консультируем, разъясняем, помогаем», - добавил он.