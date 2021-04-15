В столичном районе «Есиль» созданы 124 ОСИ
«На сегодня уже создано более 240 ОСИ по городу. Из них 124 приходится на район Есиль. С начала 2020 года с 9 января по 14 февраля провели 5 встреч с жителями города по разъяснению изменений в законодательстве РК «О жилищных отношениях». На сегодняшний день район Есиль разделен на 28 участков для проведения онлайн встреч через Zoom с жителями всех жилых комплексов для разъяснения данного законодательства. В целом темпы есть. Людям это интересно, но, увы, есть некоторые недоработки. Сегодня все вопросы находятся на рассмотрении, надеемся, что они будут учтены», - пояснил заместитель акима района «Есиль» Канат Аббасов.
Канат Аббасов добавил, что имеют место такие факты, когда председатели ОСИ отказываются от своих должностей, побоявшись ответственности.
«В связи с этим неоднократно к нам приходят председатели ОСИ с просьбой «убрать с поста» руководителя, найти другого председателя. Но местный исполнительный орган не вправе вмешиваться в отношения между собственниками квартир, потому что собственники в свое время избирали председателей. Но все равно просят помощи у акимата. Мы, в свою очередь, консультируем, разъясняем, помогаем», - добавил он.