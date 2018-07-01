В столичном районе Байконур открылись суды
23 Июля 2018 14:47 86
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане открылись суды уголовной и гражданской юрисдикции по четвертому району Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.
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28 июня 2018 года Указом Президента РК созданы Байконурский районный суд и районный суд №2 Байконурского района города Астаны.
Байконурский районный суд рассматривает гражданские дела и расположен по адресу: улица Абая, 36. Районный суд №2 Байконурского района рассматривает уголовные дела и расположен по адресу: улица Победы, 15А.
В этом году в Астане появился новый район, которого назвали Байконур. В целом общая площадь составила 18,1 тысяч га, а население - 211,1 тысяч человек.
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