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В столичном отеле обнаружен труп сотрудника ДКНБ по Астане

16 Октября 2018 18:56 233
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В столичном отеле обнаружен труп сотрудника ДКНБ по Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 октября в одном из номеров столичного отеля «Аланда» обнаружен труп сотрудника ДКНБ по городу Астана без признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.

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«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - отметили в МВД.

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Астана, КНБ РК,
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