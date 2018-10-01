В столичном отеле обнаружен труп сотрудника ДКНБ по Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 октября в одном из номеров столичного отеля «Аланда» обнаружен труп сотрудника ДКНБ по городу Астана без признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.

«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - отметили в МВД.