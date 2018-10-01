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В столичном отеле обнаружен труп сотрудника ДКНБ по Астане
16 Октября 2018 18:56 233
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 октября в одном из номеров столичного отеля «Аланда» обнаружен труп сотрудника ДКНБ по городу Астана без признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.
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«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - отметили в МВД.
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