В столичном маслихате обсудили ситуацию по противодействию наркомании и наркобизнесу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О принимаемых мерах по противодействию наркомании и наркобизнесу рассказал заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султана Айдос Рысбаев на заседании постоянной комиссии столичного маслихата по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается статистики, за истекший период подразделениями Департамента было возбуждено 145 уголовных дел, из них 98 в отношении лиц, которые занимаются сбытом. Из незаконного оборота изъято более 114 килограммов наркотических средств разных видов. На фоне проводимых мероприятий по изъятию традиционных видов наркотиков, есть глобальная угроза распространения синтетических наркотиков, которые привлекают потребителей своей дешевизной и доступностью. За истекший период 2021 года на территории города выявлено 141 факт, связанный с распространением и хранением синтетических наркотиков. Пресечена деятельность двух лабораторий», – сказал А.Рысбаев.

По его словам, с начала года ведется работа по предотвращению рекламы синтетических наркотиков, по статье 299 прим.1 «Реклама наркосайтов» возбуждено 16 уголовных дел, от жителей столицы поступило 67 обращений о рекламе интернет-магазинов по продаже наркотиков. По данным обращениям 18 сайтов направлены на блокирование в соответствующие органы.

Как отметил А.Рысбаев, актуальным вопросом остается аптечная наркомания. С целью пресечения фактов безрецептурной продажи фармацевтами наркозависмым лицам кодеин-содержащих препаратов, полицейскими, совместно с сотрудниками Комитета фармконтроля, на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по проверке субъектов фармацевтической и медицинской деятельности. С начала года проверено более 200 субъектов, из них 180 аптек, 8 лечебно-профилактических учреждений. За 2020 год и с начала текущего года выявлено 16 фактов по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях. С 2012 года по апрель 2021 года привлечено к ответственности 74 физических и 24 юридических лица, наложено штрафов на 16 млн тенге.

Также А.Рысбаев сообщил, что с начала 2021 года выявлено 636 фактов уголовных проступков – хранения наркотиков в мелком размере. По сведениям ГЦПЗ по городу Нур-Султан на 1 сентября текущего года, на учете состоит 1 470 наркопотребителей. На аналогичную дату прошлого года этот показатель составлял 1 393 человека. С начала текущего года зарегистрирован один факт передозировки наркотического средства, повлекший смерть. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано два таких факта.