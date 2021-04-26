В столичном кафе отмечали день рождения, несмотря на карантин
Ссогласно постановлению главного государственного санитарного врача столицы, в выходные дни заведения общественного питания могут работать только на доставку, при этом принимать посетителей запрещается.
Несмотря на это, нарушения продолжились. Так, мониторинговая группа в кафе «Шанырак» в районе Алматы, остановила празднование дня рождения. В заведении в БЦ «Нуртау» также находилось около 70-80 человек.
За несоблюдение режима работы к ответственности привлекли сауну по улице Бекарыс.
В нарушении карантина уличили несколько заведений, расположенных в Сарыаркинском районе: «Центр плова», «Центр лагмана», ресторан «Basilic», кальянная «Fakir Republic».
Также в выходные дни посетителей продолжало принимать кафе «Мангал» в районе Байконыр.
Мониторинговая группа района Есиль выявила подобные нарушения и в СПА-центре «Шик», а также ресторане «Infornо».
Все собранные материалы переданы в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер и привлечения нарушителей к ответственности.
Отметим, больше месяца Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. В связи с этим жителям, гостям столицы, субъектам предпринимательства стоит строго соблюдать карантинный режим во избежание массового заражения населения опасным вирусом.
Сейчас в городе ведется активная вакцинация населения от КВИ. Всего открыты 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных торгово-развлекательных центрах – «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза». Только массовая вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет, благодаря чему граждане смогут вернуться в привычный ритм жизни.