В столичном кафе отмечали день рождения, несмотря на карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы продолжают выявлять в столице нарушителей карантинного режима среди субъектов предпринимательства. Так, в выходные дни, несмотря на запрет на работу, несколько заведений общепита продолжали принимать посетителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ссогласно постановлению главного государственного санитарного врача столицы, в выходные дни заведения общественного питания могут работать только на доставку, при этом принимать посетителей запрещается.

Несмотря на это, нарушения продолжились. Так, мониторинговая группа в кафе «Шанырак» в районе Алматы, остановила празднование дня рождения. В заведении в БЦ «Нуртау» также находилось около 70-80 человек.

За несоблюдение режима работы к ответственности привлекли сауну по улице Бекарыс.

В нарушении карантина уличили несколько заведений, расположенных в Сарыаркинском районе: «Центр плова», «Центр лагмана», ресторан «Basilic», кальянная «Fakir Republic».

Также в выходные дни посетителей продолжало принимать кафе «Мангал» в районе Байконыр.

Мониторинговая группа района Есиль выявила подобные нарушения и в СПА-центре «Шик», а также ресторане «Infornо».

Все собранные материалы переданы в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер и привлечения нарушителей к ответственности.

Отметим, больше месяца Нур-Султан находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. В связи с этим жителям, гостям столицы, субъектам предпринимательства стоит строго соблюдать карантинный режим во избежание массового заражения населения опасным вирусом.

Сейчас в городе ведется активная вакцинация населения от КВИ. Всего открыты 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных торгово-развлекательных центрах – «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза». Только массовая вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет, благодаря чему граждане смогут вернуться в привычный ритм жизни.