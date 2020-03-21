В столичном гостиничном комплексе Рамада Плаза развернут карантинный стационар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В гостиничном комплексе «Рамада Плаза» развернут карантинный стационар на 800 коек, сообщили в управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, завершен ремонт в гостиничном комплексе «Рамада Плаза» (карантинный стационар) на 800 коек. Сегодня будут завезены кровати (500 штук), постельное белье. Начата работа по заключению договоров с гостиницами «Турист» и «Алау».

В целях недопущения и распространения КВИ в другие города Казахстана, в том числе за пределы города, проводится ряд необходимых мероприятий. Организован штаб по КВИ на базе городской поликлиники № 9, создана мобильная группа из 24 сотрудников медицинских организации г. Нур-Султан для обзвона лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по КВИ и находящихся на домашнем карантине (страны 1 Б, 2-ой, 3-ей категорий).