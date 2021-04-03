В столичном дворце спорта «Алатау» вспыхнул пожар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 20:29 во дворце спорта «Алатау» вспыхнул пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 20:29 в районе Алматы на проспекте Тәуелсіздік 1/1 из дворца спорта «Алатау» поступило сообщение о возгорании на пятом этаже. Площадь пожара 20 кв.м. В кабинете произошло горение потолочного перекрытия, деревянной обрешетки и утеплителя», - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

В 20:57 часов пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 39 человек личного состава и 12 единиц техники.



