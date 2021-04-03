РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:07, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    В столичном дворце спорта «Алатау» вспыхнул пожар

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 20:29 во дворце спорта «Алатау» вспыхнул пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в 20:29 в районе Алматы на проспекте Тәуелсіздік 1/1 из дворца спорта «Алатау» поступило сообщение о возгорании на пятом этаже. Площадь пожара 20 кв.м. В кабинете произошло горение потолочного перекрытия, деревянной обрешетки и утеплителя», - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

    В 20:57 часов пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

    В тушении пожара задействованы 39 человек личного состава и 12 единиц техники.



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Происшествия
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!