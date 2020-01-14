В столичном Доме дружбы обсудили творчество великого Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» и 175-летия со дня рождения великого просветителя Абая в столичном Доме дружбы с участием ученых вузов города Нур-Султана, членов Ученого совета АНК и столичных этнокультурных центров прошел научный семинар «Абай – поэт, мыслитель, переводчик», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служб КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан.

Первая часть семинара прошла в Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина, вторая часть – в Доме дружбы.





В своем вступительном слове заведующая Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан Ляззат Кусаинова отметила важность статьи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке».

«В 2020 году лейтмотивом проекта Ассамблеи народа Казахстана «Қазақтану» становится 175-летие великого Абая, мыслителя, нашего духовного учителя. Философия Абая актуальна по настоящее время, она направлена на гуманистическое воспитание членов нашего общества. «Не хвались, пока не постиг науку», учил великий Абай. «Прежде всего нужно стать человеком», призывал наш духовный учитель. Великий Абай в своей философии придерживался собственного принципа: «Люби все человечество, считая его родным». В период духовной модернизации общества учение великого мыслителя приобретает особое значение: Слова назидания, поэзия, переводы - все творчество великого акына пронизано человеколюбием, толерантностью, добротой», - подчеркнула Л.Кусаинова.





Профессор кафедры истории Казахстана Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина Кайырболат Нурбай особо отметил исследовательские труды Абая.

«Мы знаем великого Абая в качестве поэта и просветителя. Но требуют широкого изучения и его исследовательские труды. В 1878 году был образован Семипалатинский областной статистический комитет, членом которого был Абай и внес значительный вклад в развитие краеведения, изучение истории и этнографии казахского народа. Отрадно, что в своей статье Президент указал на необходимость дальнейшего исследования трудов Абая, расширение пропаганды его идей и в Казахстане, и за рубежом. Абай оставил большое культурное наследие, которое представляет интерес для филологов, историков, философов. Это особенно актуально в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», - считает К.Нурбай.

Мероприятие также включало в себя такие темы, как «Переводческая деятельность Абая», концепт «Человека» в произведениях Абая» и другие. С докладами выступили председатель научно-экспертной группы АНК г. Нур-Султан Халил Маслов, к. ф.н., доцент Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина Маржан Акошева, вице-президент образовательной корпорации «Туран» Орак Алиев.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».



