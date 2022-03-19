В столичном центре «Жанұя» презентовали пилотный проект по профилактике разводов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном центре поддержки института семьи «Жанұя» состоялась презентация пилотного проекта «Семья – основа государства». Участие в ней приняли заместитель акима Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев и представители других уполномоченных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Семья – основа государства» - один из проектов, разработанный специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних совместно с подведомственными учреждениями акимата города Нур-Султан с целью предупреждения и профилактики разводов. Данный проект направлен не только на оказание консультационной помощи при спорах, возникающих в брачно-семейных отношениях, но и на формирование осознанного подхода к планированию семьи.

«В нашем центре работают такие специалисты узкого профиля, как юристы и психологи, которые проводят консультации на бесплатной основе. Именно пользуясь данной возможностью, мы разработали в пилотном режиме совместный проект с Алматинским районным судом, который называется «Семья – основа государства». Данный проект предусматривает работу с семьями, которые пришли к решению расторгнуть брак, чтобы провести с ними работу и помочь им решить конфликтные ситуации и все-таки попробовать сохранить свою семью», - проинформировала директор КГУ Центр поддержки института семьи «Жанұя» Асемгуль Садыр.

В рамках пилотного проекта в этот же день было презентовано и первое мероприятие «Қыз тәрбиесі - ұлт тәрбиесі». Во встрече, организованной в офлайн формате, приняли участие студентки столичного Технологического колледжа, Высшего медицинского колледжа «Даналык» имени Зои Мурзагуловой, а также ученицы школы-гимназии №4 имени Жамбыла Жабаева.

Участники мероприятия поделились с молодежью своим опытом, рассказывали о правильном воспитании будущего поколения.

Владелица экспериментальной студии «Мадина QuandyQ» Мадина Куандык и известная швея Жанна Бектемисова провели бесплатный мастер-класс «Ана көрген тон пішер», также была организована выставка и мастер-класс для услугополучателей и сотрудников скульптора, керамиста Беназир Султан на тему «Таинственная сила гончарного искусства».